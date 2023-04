Migranti: Bonafè (Pd), 'governo in stato confusionale' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Il governo Meloni sulla gestione dei Migranti continua ad essere in stato confusionale: se nel Def per il governo gli immigrati vengono considerati una risorsa indispensabile, le scelte propagandistiche fatte fino ad oggi, dalla criminalizzazione delle Ong alla cancellazione della protezione speciale, causano soltanto tragedie in mare ed incentivano l'immigrazione irregolare. Servono al contrario politiche serie ed efficaci anche per andare incontro alla richiesta delle imprese di manodopera in settori strategici dell'economia e per garantire con il lavoro regolare la sostenibilità del sistema pensionistico alle nuove generazioni”. Così Simona Bonafè, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, intervenendo alla trasmissione L'aria che tira su La 7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “IlMeloni sulla gestione deicontinua ad essere in: se nel Def per ilgli immigrati vengono considerati una risorsa indispensabile, le scelte propagandistiche fatte fino ad oggi, dalla criminalizzazione delle Ong alla cancellazione della protezione speciale, causano soltanto tragedie in mare ed incentivano l'immigrazione irregolare. Servono al contrario politiche serie ed efficaci anche per andare incontro alla richiesta delle imprese di manodopera in settori strategici dell'economia e per garantire con il lavoro regolare la sostenibilità del sistema pensionistico alle nuove generazioni”. Così Simona, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, intervenendo alla trasmissione L'aria che tira su La 7.

