Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di giovedì 20 aprile 2023) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 11 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 129 centri. Completa il podio il polacco del Barcellona Robert Lewandowski che con 91 gol precede di una sola lunghezza il francese del Real Madrid Karim Benzema, portatosi a 90 reti. Più indietro Thomas Müller, settimo nella storia della Champions a quota 53 reti, e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 11 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 129 centri. Completa il podio il polacco del Barcellona Robert Lewandowski che con 91 gol precede di una sola lunghezza il francese del Real Madrid Karim Benzema, portatosi a 90 reti. Più indietro Thomas Müller, settimo nella storia dellaa quota 53 reti, e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttofrosinone : Frosinone, Grosso orfano dei suoi migliori marcatori per la sfida al Sudtirol - tuttofrosinone : Frosinone, Grosso orfano dei suoi migliori marcatori per la sfida al Sudtirol - Boboj29 : SALVATE IL CAPITALE VLAHOVIC Per salvare questo capitale servono due cose ben distinte , la prima che il ragazzo s… - ServadeiDanilo : @thomas_novello9 Pensa che entrambi i migliori marcatori giapponesi della stagione, ovvero Furuhashi e Ueda ed eran… - ChristianConte_ : @iamnandissimo @capuanogio Uno dei migliori marcatori della storia della Premier ma deve ringraziare Conte. -