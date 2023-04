Migliaia per rara eclissi ibrida in Australia, Timor Est e Indonesia (Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi la Terra, la luna e il sole si allineano perfettamente, dando vita a un raro tipo di eclissi solare totale chiamata eclissi solare ibrida, in parte totale e in parte anulare. È un fenomeno che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi la Terra, la luna e il sole si allineano perfettamente, dando vita a un raro tipo disolare totale chiamatasolare, in parte totale e in parte anulare. È un fenomeno che si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Un’esponente politica condannata in via definitiva per aver rubato migliaia di euro alla collettività vuole mandare… - AntonellaNapoli : La tregua in #Sudan non ha superato la notte. Ormai si combatte una guerra civile e in migliaia stanno fuggendo dal… - raffaellapaita : Profondo dispiacere per l’incendio che ha colpito la storica struttura del #Bagnun a Riva Trigoso, nel comune di Se… - infoitscienza : Migliaia per rara eclissi ibrida in Australia, Timor Est e Indonesia - AnnaFado : RT @AntonellaNapoli: La tregua in #Sudan non ha superato la notte. Ormai si combatte una guerra civile e in migliaia stanno fuggendo dalla… -