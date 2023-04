Migliaia di autori tedeschi si scagliano contro le IA generative: "L'UE affronti i problemi di copyright" (Di giovedì 20 aprile 2023) In Germania 42 organizzazioni di categoria, che rappresentano oltre 140.000 autori e artisti, hanno firmato una lettera in cui si esorta l'UE a imporre regole severe per l'uso da parte dell'IA di materiale protetto da copyright.... Leggi su dday (Di giovedì 20 aprile 2023) In Germania 42 organizzazioni di categoria, che rappresentano oltre 140.000e artisti, hanno firmato una lettera in cui si esorta l'UE a imporre regole severe per l'uso da parte dell'IA di materiale protetto da....

