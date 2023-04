Microspie alla Regione Lazio: erano lì da 15 anni (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà l’Arma dei Carabinieri a stabilire chi ha installato le telecamere nascoste rinvenute, come scritto da La Notizia, negli uffici della Regione Lazio.In particolare in quelli dell’assessorato alla Sanità, nella sala riunioni dello stesso dipartimento, nelle stanze della presidenza e della direzione generale, queste ultime ora occupato da Alessandro Ridolfi e prima di lui dall’ingegnere Wanda D’Ercole. Tra il 7 e il 13 aprile, nel corso di un’attività di bonifica, sono state rinvenute alla Regione Lazio 8 Microspie per la sorveglianza audio-video Più nel dettaglio, tra il 7 e il 13 aprile, sono stati rinvenuti otto dispositivi di sorveglianza audio-video di tipo analogico scoperti dal personale tecnico di una ditta incaricata di effettuare lavori di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà l’Arma dei Carabinieri a stabilire chi ha instto le telecamere nascoste rinvenute, come scritto da La Notizia, negli uffici della.In particolare in quelli dell’assessoratoSanità, nella sala riunioni dello stesso dipartimento, nelle stanze della presidenza e della direzione generale, queste ultime ora occupato da Alessandro Ridolfi e prima di lui dall’ingegnere Wanda D’Ercole. Tra il 7 e il 13 aprile, nel corso di un’attività di bonifica, sono state rinvenuteper la sorveglianza audio-video Più nel dettaglio, tra il 7 e il 13 aprile, sono stati rinvenuti otto dispositivi di sorveglianza audio-video di tipo analogico scoperti dal personale tecnico di una ditta incaricata di effettuare lavori di ...

