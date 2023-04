Micol Incorvaia: “Il fattorino mi ha suonato alle 9:30, sconvolta per essermi svegliata così presto” (Di giovedì 20 aprile 2023) Certo, sappiamo che Micol Incorvaia ha passato sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip e gli orari, in quel contesto sono certamente diversi da quelli della vita reale. Eppure le parole dell’influencer suonano fuori luogo: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Incorvaia ha poi aggiunto: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Certo, sappiamo cheha passato sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip e gli orari, in quel contesto sono certamente diversi da quelli della vita reale. Eppure le parole dell’influencer suonano fuori luogo: “Sonoper, perché ildi Amazon ha deciso di suonare9.30,mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.ha poi aggiunto: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che ...

