(Di giovedì 20 aprile 2023)sbotta sui social: 'colpa' deldi. In alcune stories su Instagram, la ormai ex vippona del Gf Vip ha raccontato ai suoi fan lo shock che ha provato questa mattina: '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La storia d’amore tra #MicolIncorvaia e #EdoardoTavassi procede a gonfie vele. L’ex Vippone ha raccontato ai fan al… - Andreacritico : RT @battaglia_persa: Dopo @rep_roma che parla del nuovo tatuaggio di Damiano dei Maneskin oggi abbiamo @ilmessaggeroit che ci parla di tal… - battaglia_persa : Dopo @rep_roma che parla del nuovo tatuaggio di Damiano dei Maneskin oggi abbiamo @ilmessaggeroit che ci parla di t… - leggoit : Micol Incorvaia, il 'dramma' dopo il Gf Vip: «Sveglia alle 9.30 per il corriere di Amazon, sono sconvolta» - ilmessaggeroit : Micol Incorvaia: «Il corriere Amazon ha suonato alle 9.30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto, sono s… -

sbotta sui social: 'colpa' del corriere di Amazon. In alcune stories su Instagram, la ormai ex vippona del Gf Vip ha raccontato ai suoi fan lo shock che ha provato questa mattina: '...Insomma, sempre energico e solare il gieffino ma soprattutto davvero molto preso dalla sua storia d'amore con. Di seguito un vecchio post Instagram del Grande Fratello con quella che ...Reunion Incorvassi e Oriele: i dettagli Ci sarà presto una reunion tra gli Incorvassi e gli Oriele Edoardo Tavassi eda una parte e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dall'altra ...

Micol Incorvaia: «Il corriere Amazon ha suonato alle 9.30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto, s ilmessaggero.it

Micol Incorvaia sbotta sui social: "colpa" del corriere di Amazon. In alcune stories su Instagram, la ormai ex vippona del Gf Vip ha raccontato ai suoi fan lo shock che ha ...Micol Incorvaia sbotta sui social e comunica ai fan cosa ha visto dopo essere uscita dal Gf Vip. In alcune stories Instagram, la finalista ha raccontato lo choc che ...