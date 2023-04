"Mi hanno detto: tuo figlio morirà". Alba Parietti choc, racconto agghiacciante (Di giovedì 20 aprile 2023) “Sono stata contattata da una sedicente maga che mi ha convocata nel suo studio dicendomi che doveva parlarmi con urgenza": un racconto agghiacciante quello fatto da Alba Parietti a Storie Italiane, nel salotto di Eleonora Daniele su Rai 1. "Le ho subito fatto presente che non le avrei dato soldi, lei mi ha indicato una data e mi ha detto che quel giorno mio figlio sarebbe morto”, ha poi aggiunto la conduttrice. "Proprio in quel periodo a mio figlio stava succedendo di tutto. Quella donna mi ha fatto anche dei nomi di alcuni amici di mio figlio perché evidentemente si era informata", ha proseguito la Parietti. Che poi ha sottolineato: "Sono sempre stata molto scettica. Non ho mai messo piede nello studio di un mago. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Sono stata contattata da una sedicente maga che mi ha convocata nel suo studio dicendomi che doveva parlarmi con urgenza": unquello fatto daa Storie Italiane, nel salotto di Eleonora Daniele su Rai 1. "Le ho subito fatto presente che non le avrei dato soldi, lei mi ha indicato una data e mi hache quel giorno miosarebbe morto”, ha poi aggiunto la conduttrice. "Proprio in quel periodo a miostava succedendo di tutto. Quella donna mi ha fatto anche dei nomi di alcuni amici di mioperché evidentemente si era informata", ha proseguito la. Che poi ha sottolineato: "Sono sempre stata molto scettica. Non ho mai messo piede nello studio di un mago. Non ...

