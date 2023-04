“Mi hanno detto questa cosa su mio figlio”. Alba Parietti choc, soprattutto per lei: racconta tutto in diretta (Di giovedì 20 aprile 2023) Durante la puntata di Storie Italiane, in data 20 aprile, si è prestata molta attenzione alla questione dei sedicenti maghi. Al fianco della conduttrice, Eleonora Daniele, c’era come ospite la nota showgirl italiana Alba Parietti. Quest’ultima ha infatti raccontato di essere stata, diversi anni prima, vittima di una truffa pesante. Alba ha, senza problemi, confessato di aver dato un considerevole assegno alla maga a cui si rivolse. La Parietti ha dichiarato poi di aver capito che si trattasse di una truffa nel momento stesso in cui la pagò. Difatti Alba chiese alla donna di farle sapere come stesse suo padre e questa subito rispose: “Suo padre sta benissimo“. Ma la famosa attrice ha confessato, nello studio di Storie Italiane, che la sua domanda era stata fatta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Durante la puntata di Storie Italiane, in data 20 aprile, si è prestata molta attenzione alla questione dei sedicenti maghi. Al fianco della conduttrice, Eleonora Daniele, c’era come ospite la nota showgirl italiana. Quest’ultima ha infattito di essere stata, diversi anni prima, vittima di una truffa pesante.ha, senza problemi, confessato di aver dato un considerevole assegno alla maga a cui si rivolse. Laha dichiarato poi di aver capito che si trattasse di una truffa nel momento stesso in cui la pagò. Difattichiese alla donna di farle sapere come stesse suo padre esubito rispose: “Suo padre sta benissimo“. Ma la famosa attrice ha confessato, nello studio di Storie Italiane, che la sua domanda era stata fatta di ...

