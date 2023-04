“Mi facevo del male”: Sarah Felberbaum racconta la depressione (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarah Felberbaum rivela alcuni dettagli del difficile trascorso con la depressione, raccontando dei disturbi alimentari che ha affrontato con forza negli ultimi anni e si sofferma sull’importanza del chiedere aiuto. L’attrice, prossimamente sul piccolo schermo con il film Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, si confida per la prima volta tra le righe del settimanale Oggi. La 43enne di origini britanniche, condivide una storia fatta di ostacoli e ricadute, in cui descrive la lotta contro la depressione, lasciando spazio a una tematica di cui non si sente parlare spesso, sebbene colpisca sempre più persone. “So cosa significa la depressione… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 aprile 2023)rivela alcuni dettagli del difficile trascorso con lando dei disturbi alimentari che ha affrontato con forza negli ultimi anni e si sofferma sull’importanza del chiedere aiuto. L’attrice, prossimamente sul piccolo schermo con il film Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, si confida per la prima volta tra le righe del settimanale Oggi. La 43enne di origini britanniche, condivide una storia fatta di ostacoli e ricadute, in cui descrive la lotta contro la, lasciando spazio a una tematica di cui non si sente parlare spesso, sebbene colpisca sempre più persone. “So cosa significa la… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Midelanche fisicamente e non so ...

