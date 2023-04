Mettete il turbo alla vostra VPN

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 20 aprile 2023) Le VPN stanno diventando sempre più popolari: al giorno d’oggi è fondamentale disporre di una connessione sicura e crittografata non solo quando si viaggia, ma anche per i gamer, gli streamer, per chi investe in criptovalute, e persino per gli appassionati di programmi televisivi stranieri. Ecco perché il mercato delle VPN si sta espandendo rapidamente. Sapevate però che basta aggiornare laapplicazione VPN e configurarla bene per aumentare in modo significativo la velocità, le prestazioni e la sicurezza dellaconnessione? Scoprite tutti i trucchi leggendo questo post! Nuovi protocolli Quando attivate una connessione VPN, stabilite una connessione crittografata a uno dei server del provider VPN. Per molti anni, i servizi VPN hanno offerto la possibilità di scegliere tra i vecchi e poco sicuri protocolli di comunicazione PPTP e L2TP e il ...