‘Metro plus Città medie Sud’: in Giunta l’incipit di una nuova partita per cogliere risorse Ue (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane l’atto d’indirizzo per il via libera al protocollo d’intesa con l’Agenzia per la Coesione territoriale per l’accesso ai finanziamenti previsti dal programma nazionale ‘Metro plus Città medie Sud 2021-2027’. “Sarà il sindaco Clemente Mastella – spiega il vicesindaco e assessore delegato ai Fondi Ue competente per il programma per il programma ‘Metro e Città medie Sud 2021-2027’ Francesco De Pierro – a firmare il protocollo d’intesa con i vertici dell’Agenzia per la Coesione territoriale. Quello approvato con l’odierna delibera di Giunta è l’incipit di una storia amministrativa nuova e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane l’atto d’indirizzo per il via libera al protocollo d’intesa con l’Agenzia per la Coesione territoriale per l’accesso ai finanziamenti previsti dal programma nazionaleSud 2021-2027’. “Sarà il sindaco Clemente Mastella – spiega il vicesindaco e assessore delegato ai Fondi Ue competente per il programma per il programmaSud 2021-2027’ Francesco De Pierro – a firmare il protocollo d’intesa con i vertici dell’Agenzia per la Coesione territoriale. Quello approvato con l’odierna delibera didi una storia amministrativae ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Metro plus Città medie '21-'27: in Giunta l'incipit di una nuova partita per cogliere risorse Ue -… - ShoppingAlertIT : Cavo di Ricarica iPhone Certificato Apple Mfi, 2Pezzi 1 Metro Cavo iPhone per Apple iPhone14 14Pro 14 Pro Max 13 13… -

Per gli umarèll digitali arriva il sito che racconta i cantieri di Torino A fondo pagina compaiono i numeri principali: 636 milioni di fondi tra Pnrr, Piano Nazionale Complementari e fondi nazionali, 82 milioni di fondi React e 147 milioni di fondi Pon Metro Plus 2021 - ... Nasce il Comitato dei dipendenti Pon Metro del Comune di Catania erogati dal nuovo PN Metro Plus 2021 - 2027'. 'Con il nostro lavoro di oggi - aggiungono - stiamo progettando la Città di domani: una città sostenibile, inclusiva moderna ed europea. Ma la precarietà ... 10 brand di moda petite da tenere d'occhio E per facilitare la scelta, i capi sono fotografati esclusivamente su modelle alte 1 metro e 60. ... Il plus sta sicuramente nella varietà di marchi e stili, che semplifica parecchio la ricerca del capo ... A fondo pagina compaiono i numeri principali: 636 milioni di fondi tra Pnrr, Piano Nazionale Complementari e fondi nazionali, 82 milioni di fondi React e 147 milioni di fondi Pon2021 - ...erogati dal nuovo PN2021 - 2027'. 'Con il nostro lavoro di oggi - aggiungono - stiamo progettando la Città di domani: una città sostenibile, inclusiva moderna ed europea. Ma la precarietà ...E per facilitare la scelta, i capi sono fotografati esclusivamente su modelle alte 1e 60. ... Ilsta sicuramente nella varietà di marchi e stili, che semplifica parecchio la ricerca del capo ... Inter, sicura di trovare uno meglio di Inzaghi Tuttosport