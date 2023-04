Meteo Roma del 20-04-2023 ore 19:15 (Di giovedì 20 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo previste dal mattino cieli nuvolosi con piogge sparse neve su Alpi oltre 1300 1600 metri più asciutto tra Liguria ed emilia-Romagna al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve 1800 metri variabilità assoluta altrove in strada Tempo piaciuto con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti al nord ovest al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi nubi basse sui settori adriatici al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali asciutta altrove in serata tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residui fenomeni sull’Appennino abruzzese al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi e disturbi nuvolosi terreno sulla Sardegna al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo previste dal mattino cieli nuvolosi con piogge sparse neve su Alpi oltre 1300 1600 metri più asciutto tra Liguria ed emilia-gna al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve 1800 metri variabilità assoluta altrove in strada Tempo piaciuto con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti al nord ovest al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi nubi basse sui settori adriatici al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali asciutta altrove in serata tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residui fenomeni sull’Appennino abruzzese al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi e disturbi nuvolosi terreno sulla Sardegna al ...

