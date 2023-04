Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 20 aprile 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi, mercoledì 19. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2206m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2241m. I ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 20 aprile 2023 Al mattino temporali orografici interesseranno le aree poste tra savonese orientale e genovese ...Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con ledi oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Caserta e non solo Inziamo subito! Napoli ed area VesuvianaCopernicus offre una fotografia del presente, non fasul futuro, oggi non sappiamo che ...la questione di distinguere il clima " con le sue scale trentennali " e le oscillazioni del. ...

Meteo Avviso: ALLERTA della Protezione Civile per forti Temporali, Grandine e pure Vento, le regioni coinvolte iLMeteo.it

Alta pressione protagonista in Sicilia per giovedì 20 aprile. Sole, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio, e temperature in aumento nell’isola Nello specifico su litorale tirren ...SITUAZIONE. L’Italia è ancora per buona parte immersa in un’area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall’Europa nord orientale. Il minimo presente alle basse l ...