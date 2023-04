Meteo giovedì: tempo variabile sul litorale, ma temperature leggermente più alte (Di giovedì 20 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’Italia è ancora per buona parte immersa in un’area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall’Europa nord orientale. Il minimo presente alle basse latitudini si sta però indebolendo e con esso l’instabilità presente sulle regioni centro meridionali che tenderà ad attenuarsi nel corso delle prossime 24/48ore. Ma proprio in questo lasso di tempo un nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nella giornata di mercoledì e raggiungendo mercoledì sera le Alpi centro orientali. Questo significa che il tempo si capovolgerà sull’Italia, piogge, rovesci , temporali e grandinate che fino a ora hanno bersagliato soprattutto le regioni del Centro e del Sud, andranno a interessare le regioni del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’Italia è ancora per buona parte immersa in un’area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall’Europa nord orientale. Il minimo presente alle basse latitudini si sta però indebolendo e con esso l’instabilità presente sulle regioni centro meridionali che tenderà ad attenuarsi nel corso delle prossime 24/48ore. Ma proprio in questo lasso diun nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nella giornata di mercoledì e raggiungendo mercoledì sera le Alpi centro orientali. Questo significa che ilsi capovolgerà sull’Italia, piogge, rovesci ,rali e grandinate che fino a ora hanno bersagliato soprattutto le regioni del Centro e del Sud, andranno a interessare le regioni del ...

Meteo Liguria, tornano le nuvole e i piovaschi ma domani migliora Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 20 aprile 2023 Al mattino temporali orografici interesseranno le aree poste tra savonese orientale e genovese ... Le previsioni del tempo per giovedì 20 aprile NORD e CENTRO Una perturbazione in arrivo da nordest sarà causa di annuvolamenti consistenti e fenomeni localmente anche temporaleschi, in transito verso ovest entro sera. Nevicate in montagna a quote ... Meteo Casteddu, picchi di 22 gradi e sole ovunque: sulla Sardegna è piena primavera Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 20 aprile 2023. L'intera Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno. Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:20 aprile 2023 Al mattino temporali orografici interesseranno le aree poste tra savonese orientale e genovese ...NORD e CENTRO Una perturbazione in arrivo da nordest sarà causa di annuvolamenti consistenti e fenomeni localmente anche temporaleschi, in transito verso ovest entro sera. Nevicate in montagna a quote ...Le previsioniper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per20 aprile 2023. L'intera Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno. Meteo Piacenza: oggi sereno, Giovedì 20 temporali, Venerdì 21 nubi sparse iLMeteo.it