Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Caserta? (Di giovedì 20 aprile 2023) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Caserta e non solo? Inziamo subito! Napoli ed area Vesuviana Buongiorno a tutti, qui è il vostro Meteorologo con le previsioni Meteo per Napoli di oggi. Attualmente il clima è sereno con una descrizione che indica un cielo completamente libero da nubi. L'umidità è al 60% e la temperatura media si aggira intorno ai 16.87 gradi, con una minima prevista di 11.18 gradi e una massima di 17.19 gradi. La velocità del vento è attualmente di 3.18 chilometri all'ora e la percentuale di nuvolosità si attesta allo zero. In base alla nostra analisi, per oggi ci aspettiamo una giornata soleggiata e abbastanza mite a ...

