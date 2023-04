Meteo ancora instabile | ma la primavera è in arrivo

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Il transito di una goccia fredda sull'Europa centrale porta correnti umide sul Mediterraneo centrale che sono la causa dell'instabilità sull'Italia. La giornata di oggi vedrà molte nuvole in transito al Nord con piogge e temporali sparsi. Fenomeni a sviluppo pomeridiano anche sulle zone interne del Centro-Sud con sconfinamenti verso i settori adriatici. Miglioramentoatteso per il weekend grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico mentre per il ponte del 25 aprile gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano un veloce peggioramento. La tendenza che si prospetta comunque per la fine di aprile secondo i principali modelli è all'insegna di una maggiore stabilità. Un promontorio di matrice africana dovrebbe portare anche clima molto più mite proprio negli ultimi giorni del mese. Previsioniper oggi Al ...

Previsioniper oggi Al Nord Al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro - orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi dai 1700 ...maltempo, ecco dove Come abbiamo visto sul Giornale.it , infatti, già da questa mattina ilal Nord volge al peggio a causa di un vortice freddo in discesa dal Nord Europa responsabile di ...piogge e temporali sull'Italia Come abbiamo appena visto, la Penisola Italiana èalle prese con condizioniinstabili. Ecco le previsioni per oggi 20 aprile: Al Nord: Al mattino ...

Meteo: ancora maltempo. Ma nel weekend cambia tutto. 25 aprile a rischio pioggia LA NAZIONE

Un rapido peggioramento è atteso per il ponte del 25 aprile ma le previsioni segnalano clima molto più mite per gli ultimi giorni del mese ...