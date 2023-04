Messi e il Barcellona: il ‘sogno’ continua? (Di giovedì 20 aprile 2023) Un piano per la conferma del fenomeno Messi a Parigi oppure no? Tutto può accadere. Gli spagnoli del Barcellona ad oggi sembrano fare sul serio. L’attaccante argentino andrà in scadenza di contratto a fine giugno 2023 con il team francese. L’eventuale suo ritorno in Spagna avrebbe un impatto importante sotto il profilo economico per il club spagnolo. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe valutando attentamente la possibilità di un ritorno del grande Messi. Contratto che sembrerebbe addirittura biennale, o comunque annuale. Le stime porterebbero ad un aumento dei ricavi attorno il 25-33%, provenienti in particolar modo da merchandising e sponsorship. In uno scenario futuro societario particolarmente complesso per il Barcellona, l’arrivo di Messi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Un piano per la conferma del fenomenoa Parigi oppure no? Tutto può accadere. Gli spagnoli delad oggi sembrano fare sul serio. L’attaccante argentino andrà in scadenza di contratto a fine giugno 2023 con il team francese. L’eventuale suo ritorno in Spagna avrebbe un impatto importante sotto il profilo economico per il club spagnolo. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal Mundo Deportivo, ilstarebbe valutando attentamente la possibilità di un ritorno del grande. Contratto che sembrerebbe addirittura biennale, o comunque annuale. Le stime porterebbero ad un aumento dei ricavi attorno il 25-33%, provenienti in particolar modo da merchandising e sponsorship. In uno scenario futuro societario particolarmente complesso per il, l’arrivo di...

