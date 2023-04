Mercedes, Wolff: “Siamo sulla strada giusta. Nelle prossime gare ci saranno aggiornamenti” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, si è dimostrato abbastanza positivo nell’atteggiamento per il futuro della sua scuderia. Wolff è stato intervistato dai microfoni, descrivendosi abbastanza ottimista per l’avvenire della Mercedes. Queste le sue parole. Le parole di Wolff: “Quello che vedete in pista è solo la punta dell’iceberg: a Brixworth e Brackley stiamo lavorando a passo spedito sulle prestazioni della macchina e della power unit. Apporteremo costantemente degli aggiornamenti Nelle prossime gare ma non esiste una bacchetta magica che trasformi l’auto, e si tratta di essere realistici con le aspettative. Speriamo però di poter vedere un costante miglioramento. Abbiamo definito una chiara direzione in cui dobbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Team Principal della, Toto, si è dimostrato abbastanza positivo nell’atteggiamento per il futuro della sua scuderia.è stato intervistato dai microfoni, descrivendosi abbastanza ottimista per l’avvenire della. Queste le sue parole. Le parole di: “Quello che vedete in pista è solo la punta dell’iceberg: a Brixworth e Brackley stiamo lavorando a passo spedito sulle prestazioni della macchina e della power unit. Apporteremo costantemente deglima non esiste una bacchetta magica che trasformi l’auto, e si tratta di essere realistici con le aspettative. Speriamo però di poter vedere un costante miglioramento. Abbiamo definito una chiara direzione in cui dobbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : In vista di #Baku, le parole del Team Principal della #Mercedes, Toto #Wolff - Luxgraph : Mercedes, Wolff vede la luce dopo la rivoluzione: “Direzione chiara” - FormulaPassion : Günther Steiner-Toto Wolff, atto II Il team principal della Mercedes aveva rimproverato all'altoatesino che non si… - F1ingenerale_ : Toto #Wolff spiega la strada intrapresa da #Mercedes per ricucire il gap con #RedBull #F1 - FormulaPassion : Anche Gerhard Berger crede alla possibilità di un clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari. L'inglese è… -