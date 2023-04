Mercedes-Benz festeggia la Classe G numero 500mila (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un’icona del marchio: il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off-road fuoristrada, che ha vinto numerosi premi come miglior fuoristrada del mondo, ha tracciato una lunga storia di successo fin dal 1979. La Classe G deve il suo status di culto tra la crescente comunità di appassionati soprattutto grazie alla combinazione unica di design distintivo e straordinarie capacità fuoristradistiche. L’esemplare che segna questo nuovo traguardo richiama le origini dell’icona del fuoristrada: il modello per il look vintage della one-off è il 280 GE dell’anno di modello 1986, da cui la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –un importante anniversario nella produzione di un’icona del marchio: il 500.000° modello della leggendariaG è, infatti, uscito dalla linea di produzione a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off-road fuoristrada, che ha vintosi premi come miglior fuoristrada del mondo, ha tracciato una lunga storia di successo fin dal 1979. LaG deve il suo status di culto tra la crescente comunità di appassionati soprattutto grazie alla combinazione unica di design distintivo e straordinarie capacità fuoristradistiche. L’esemplare che segna questo nuovo traguardo richiama le origini dell’icona del fuoristrada: il modello per il look vintage della one-off è il 280 GE dell’anno di modello 1986, da cui la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ CLA 180 Shooting Brake Sport 136 CV DCT - € 34500 Mercedes CLA 180 Shooting Brake Sport 136 CV DCT 2… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ V 250 d Automatic 4Matic Premium Extralong - € 55800 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA S… - Italpress : Mercedes-Benz festeggia la Classe G numero 500mila - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ 350 SL r107 V8 200cv hard top CRS - € 32500 Link Motors Roma Piazza Bologna propone in vendita, Merc… - LS_Shopping : ?? CarlinKit3.0 Wireless CarPlay Activator per auto CarPlay cablate in fabbrica, compatibile con Audi/Porsche/Volvo/… -

Quali sono le auto più costose: la classifica definitiva Tra le più note emergono la Mercedes - Benz 300 Slr Uhlenhaut Coupe del 1955 mentre quella più recente è la McLaren F1 . Ecco le auto d'epoca più costose Per tutti gli appassionati di auto, la ... Mercedes - Benz festeggia la Classe G numero 500mila ROMA - Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un'icona del marchio: il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off - road fuoristrada, che ha vinto numerosi premi come miglior fuoristrada del mondo, ... Mercedes - Benz Classe G: si festeggiano le 500.000 unità prodotte Importante traguardo per Mercedes - Benz Classe G . L'iconico fuoristrada a 44 anni dal suo lancio sul mercato ha festeggiato la produzione dell'esemplare numero 500.000 uscito nei giorni scorsi dalla linea di produzione ... Tra le più note emergono la300 Slr Uhlenhaut Coupe del 1955 mentre quella più recente è la McLaren F1 . Ecco le auto d'epoca più costose Per tutti gli appassionati di auto, la ...ROMA -festeggia un importante anniversario nella produzione di un'icona del marchio: il 500.000° modello della leggendariaClasse G è, infatti, uscito dalla linea di produzione a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off - road fuoristrada, che ha vinto numerosi premi come miglior fuoristrada del mondo, ...Importante traguardo perClasse G . L'iconico fuoristrada a 44 anni dal suo lancio sul mercato ha festeggiato la produzione dell'esemplare numero 500.000 uscito nei giorni scorsi dalla linea di produzione ... Guarda in anteprima la nuova Mercedes Classe E. Video Motor1 Italia Mercedes-Benz festeggia la Classe G numero 500mila ROMA - Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un'icona del marchio: il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione ... Mercedes-Benz Classe C Coupé 200 Auto EQ-Boost Coupé Premium del 2021 usata a Milano Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C Coupé 200 Auto EQ-Boost Coupé Premium usata del 2021 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ... ROMA - Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un'icona del marchio: il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C Coupé 200 Auto EQ-Boost Coupé Premium usata del 2021 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...