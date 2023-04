Mercato Napoli | Giuntoli prepara un super colpo | in arrivo un campione del mondo

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Smaltita la delusione per l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League per mano del Milan, ildeve riprendere il cammino verso la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. La squadra di Luciano Spalletti al momento ha un vantaggio di ben 14 punti dalla Lazio, che occupa il secondo posto in classifica, ed è a sole quattro vittorie dalla vittoria matematica del campionato. Alex Meret,@livephotosport Nel 31° turno di Serie A ilaffronterà la Juventus di Massimiliano Allegri, che è alla ricerca di punti importanti per la corsa alla massima competizione europea. Spalletti farà affidamento a Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia per scardinare la difesa della Vecchia Signora e ritrovare la vittoria in campionato, dopo il pareggio casalingo a reti bianche con l’Hellas Verona. Khvicha ...