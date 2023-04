Mercato europeo - La Tesla Model Y batte tutte: a marzo è stata l'auto più venduta in assoluto (Di giovedì 20 aprile 2023) La Tesla Model Y raggiunge un nuovo record sul Mercato europeo. Secondo i dati di 27 Paesi elaborati dalla Jato Dynamics, a marzo la Suv elettrica non è stato solo l'auto in assoluto più venduta ma, per la prima volta, ha raggiunto la vetta anche nella classifica annuale, ossia relativa ai dati cumulati del primo trimestre. La scalata. Per la Model Y - prodotta, tra l'altro, in Germania da ormai diversi mesi - si tratta di una cavalcata con ben pochi precedenti: l'anno scorso, infatti, la Suv di Elon Musk occupava appena la 31esima posizione nel ranking generale e ora ha raggiunto la vetta grazie a una crescita delle immatricolazioni del 173% a 71.683 unità. "L'aumento della produzione e i minori problemi nella catena di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 aprile 2023) LaY raggiunge un nuovo record sul. Secondo i dati di 27 Paesi elaborati dalla Jato Dynamics, ala Suv elettrica non è stato solo l'inpiùma, per la prima volta, ha raggiunto la vetta anche nella classifica annuale, ossia relativa ai dati cumulati del primo trimestre. La scalata. Per laY - prodotta, tra l'altro, in Germania da ormai diversi mesi - si tratta di una cavalcata con ben pochi precedenti: l'anno scorso, infatti, la Suv di Elon Musk occupava appena la 31esima posizione nel ranking generale e ora ha raggiunto la vetta grazie a una crescita delle immatricolazioni del 173% a 71.683 unità. "L'aumento della produzione e i minori problemi nella catena di ...

