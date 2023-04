Non perde la calma anzi la predica il sindaco Gaetano Manfredi sulla vicenda del taglio aldi 2 milioni da parte della Regione, stessa cifra azzerata al San Carlo. Ma a chi gli chiede se le scelte del presidente Vincenzo De Luca dipendano dal non essere organico al governatore ..."Nel momento in cui questa scelta del teatro " spiega Elvira ", sarebbe diventata undi ... 1979) di Giorgio Manganelli , scritto e diretto da Dario Blandina e Leonardo. Per prenotare,...... Bitonto e in altre località del Paese, legate ai clan- Diomede e Capriati . L'... il Presidente di Confindustria propone un: Emiliano è disposto al confronto con le parti sociali ...

Mercadante, il patto tra sindaco e ministro: «I soldi Li diamo noi» ilmattino.it

Non perde la calma anzi la predica il sindaco Gaetano Manfredi sulla vicenda del taglio al Mercadante di 2 milioni da parte della Regione, stessa cifra azzerata al San Carlo. Ma a chi gli chiede ...Politici e imprenditori spingono Napoli come Capitale Unesco della Creatività e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano raccoglie con favore l’appello della candidatura. L’incontro che sigla la ...