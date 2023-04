Mentre l'Nba si gioca l'Anello, le escluse iniziano a "giocarsi" Victor Wembanyama (Di giovedì 20 aprile 2023) Bisogna tornare al 2003, anno dello sbarco di LeBron James in Nba, per ricordare una Lottery attesa da proprietari e general manager con la smania febbrile di questi giorni. Mentre le contender entrano nel vivo della corsa al titolo, le squadre che ne sono estromesse sono già proiettate alla sera del 16 maggio, quando verrà definito, tramite sorteggio, l’ordine delle scelte al Draft 2023. E sono diverse le franchigie - le “peggiori” di questa stagione, ricordando che le probabilità sono (semplificando) inversamente proporzionali alle vittorie ottenute - che si avvicinano a tale data consapevoli della sliding door che rappresenta. Il perché ha un nome e un cognome, Victor Wembanyama. Se vent’anni fa l’oggetto del desiderio era un giovane liceale dell’Ohio, quel LeBron James che avrebbe presto legittimato il soprannome di “Prescelto”, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Bisogna tornare al 2003, anno dello sbarco di LeBron James in Nba, per ricordare una Lottery attesa da proprietari e general manager con la smania febbrile di questi giorni.le contender entrano nel vivo della corsa al titolo, le squadre che ne sono estromesse sono già proiettate alla sera del 16 maggio, quando verrà definito, tramite sorteggio, l’ordine delle scelte al Draft 2023. E sono diverse le franchigie - le “peggiori” di questa stagione, ricordando che le probabilità sono (semplificando) inversamente proporzionali alle vittorie ottenute - che si avvicinano a tale data consapevoli della sliding door che rappresenta. Il perché ha un nome e un cognome,. Se vent’anni fa l’oggetto del desiderio era un giovane liceale dell’Ohio, quel LeBron James che avrebbe presto legittimato il soprannome di “Prescelto”, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ciombe82 : Avere Booker che attende lo scarico giocando contro le rotazioni difensive mentre Paul e KD duettano è un lusso che… - DateMaguar : Ecco qua il mio incubo si è avverato nulla ha più logica una tra Milan e Inter in finale di champions mentre noi ve… - AIopenmind : Cosa sa l'AI dei playoff?' ?? @jackharlow ha molte domande per ChatGPT mentre i #NBAPlayoffs iniziano su TNT.… - Hiroshishiba75 : RT @LakeShowIta: I Lakers giocano un gran secondo tempo e vincono in casa dei Grizzlies. Difesa monumentale di Anthony Davis mentre in atta… - LakeShowIta : I Lakers giocano un gran secondo tempo e vincono in casa dei Grizzlies. Difesa monumentale di Anthony Davis mentre… -