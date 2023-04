Mentana: "La vignetta?", schiaffo al Fatto in diretta. E c'è un precedente... (Di giovedì 20 aprile 2023) Ma i telespettatori del Tg La7 di Enrico Mentana la vignetta delle polemiche non l'hanno vista perché il direttore ha deciso di non mandarla in onda. Tuttavia ha dedicato alla vicenda un piccolo '... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Ma i telespettatori del Tg La7 di Enricoladelle polemiche non l'hanno vista perché il direttore ha deciso di non mandarla in onda. Tuttavia ha dedicato alla vicenda un piccolo '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CogneJacopo : RT @Favollo2: Enrico #mentana che censura la vignetta di #Natangelo è il solito che mandò in onda gli ultimi istanti di vita delle vittime… - GigiAdinolfi : RT @Favollo2: Enrico #mentana che censura la vignetta di #Natangelo è il solito che mandò in onda gli ultimi istanti di vita delle vittime… - pameladiverona : RT @SimoAlex61: Una trasmissione intera su una vignetta, ed in più quel cuore di paglia di Mentana che si rifiuta di farla vedere nel TG pe… - myrosycandy : RT @SimoAlex61: Una trasmissione intera su una vignetta, ed in più quel cuore di paglia di Mentana che si rifiuta di farla vedere nel TG pe… - GigiAdinolfi : RT @SimoAlex61: Una trasmissione intera su una vignetta, ed in più quel cuore di paglia di Mentana che si rifiuta di farla vedere nel TG pe… -