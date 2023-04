Meno tasse per chi ha figli, Cgil: “Detrazione di 10mila euro? Sarebbero esclusi 35 milioni di incapienti e contribuenti con redditi bassi” (Di giovedì 20 aprile 2023) Le boutade leghiste su “bonus demografici” e sostegno fiscale alle famiglie sono pura propaganda secondo le opposizioni e la Cgil. Non solo per i costi potenziali, ma anche e soprattutto perché la strada della Detrazione da 10mila euro per ogni figlio a carico indicata da Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese, lascerebbe fuori gran parte dei contribuenti italiani. Il motivo è semplice: come evidenziato mercoledì su Twitter da Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro del Pd, “non andrebbe al 50% dei contribuenti con reddito inferiore ai 40.000 euro, né agli autonomi del forfetario, che pagano tutti imposte inferiori ai 10000 euro”. Perché per godere dello sgravio occorre avere un reddito tale da tradursi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Le boutade leghiste su “bonus demografici” e sostegno fiscale alle famiglie sono pura propaganda secondo le opposizioni e la. Non solo per i costi potenziali, ma anche e soprattutto perché la strada delladaper ognio a carico indicata da Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese, lascerebbe fuori gran parte deiitaliani. Il motivo è semplice: come evidenziato mercoledì su Twitter da Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro del Pd, “non andrebbe al 50% deicon reddito inferiore ai 40.000, né agli autonomi del forfetario, che pagano tutti imposte inferiori ai 10000”. Perché per godere dello sgravio occorre avere un reddito tale da tradursi in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il Foglio - La proposta del ministro #Giorgetti per incentivare la natalità: 'Meno tasse per chi fa figli. I nuclei… - LegaSalvini : NATALITÀ, LA PROPOSTA DI GIORGETTI: MENO TASSE PER CHI FA PIÙ FIGLI. - ZanAlessandro : Il Def che taglia i fondi alla sanità e il rischio di perdere i fondi PNRR per le case di comunità sono due facce d… - genv66 : @marie_lefevbre Giustissimo! chi ha più figli paga meno tasse ( in Francia lo fanno da anni) un sostegno alle famig… - CasanoEly : @RayEldiabloz @RobertoAvventu2 Altro... È un altro che però ci riguarda tutti, direttamente o indirettamente. Se pa… -