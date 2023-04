Meno tasse per chi fa figli? Del Palo (Fondazione Natalità): “Finalmente si ragiona” (Di giovedì 20 aprile 2023) "Ci arriviamo con grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei quindi dobbiamo anche sbrigarci" “Finalmente in Italia si inizia a fare un ragionamento serio in cui i figli non vengono considerati come un fatto privato, ma come realmente sono, un bene comune. Finalmente si inizia a ragionare sul fatto che in Italia le tasse non tengono conto dei figli e della composizione familiare perché si pagano in base al reddito. Ben venga un dibattito e una riflessione su questo argomento”. Lo afferma all’Adnkronos Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, sull’ipotesi di ridurre la tassazione per le famiglie con figli. “Ci arriviamo con grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei quindi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) "Ci arriviamo con grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei quindi dobbiamo anche sbrigarci" “in Italia si inizia a fare unmento serio in cui inon vengono considerati come un fatto privato, ma come realmente sono, un bene comune.si inizia are sul fatto che in Italia lenon tengono conto deie della composizione familiare perché si pagano in base al reddito. Ben venga un dibattito e una riflessione su questo argomento”. Lo afferma all’Adnkronos Gianluigi De, presidente dellaper la, sull’ipotesi di ridurre la tassazione per le famiglie con. “Ci arriviamo con grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei quindi ...

