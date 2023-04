Meloni e Salvini litigano su tutto perché | in fondo | sono ancora in competizione

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’illusione del sovranismo, cherisolve e sistema una volta entrato nella stanza dei bottoni immaginari, ha una controindicazione come i farmaci. Questa tendenza politica, più nazionalistica che identitaria, purtroppo tira, rastrella consensi come sta succedendo anche negli ex mitici Paesi socialdemocratici nordici. Il sovranismo della razza italica, quello che combatte la sostituzione etnica, si deve alimentare continuamente di propaganda forte, di emergenze inesistenti, di veli per coprire la mancanza di una sperimentata classe dirigente e giustificare il grande casino che a Palazzo Chigi stanno facendo sul Pnrr. Sottolineiamo Palazzo Chigi per dire che al Mef, dove comanda il leghista Giancarlo Giorgetti, sostengono che la centralizzazione della governance in mano al ministro Raffaele Fitto si sta rivelando non solo una perdita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tomasomontanari : La #sostituzioneetnica è parte integrante della ideologia di tutte le estreme destre occidentali: altro che ignoran… - stanzaselvaggia : Non riesco a capire la sorpresa nel sentir parlare di “sostituzione etnica” da un ministro (Lollobrigida) di questo… - SimoneAlliva : Quello della #sostituzioneetnica è uno slogan del governo #Meloni. La teoria del 'genocidio dei bianchi' è stata s… - PerSensoCivico : @repubblica Da quale pulpito viene la predica, incoerenti (leggi @matteosalvinimi 3.12.2017 - margherita27117 : RT @Miti_Vigliero: Da Meloni a Salvini, l’uscita di Lollobrigida sulla fantomatica «sostituzione etnica» non è una novità Almeno dal 2015 g… -

Salvini alza il tiro sul decreto Cutro. L’ira di Meloni: “Pianta bandierine” la Repubblica

