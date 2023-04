Meloni accusa: «Vignetta indegna su mia sorella, sbattuta in prima pagina» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Fatto quotidiano ha pubblicato una Vignetta satirica legata alla frase del ministro. Il centrodestra è insorto. La Russa: «C’è un limite a tutto, anche all’indecenza» Leggi su corriere (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Fatto quotidiano ha pubblicato unasatirica legata alla frase del ministro. Il centrodestra è insorto. La Russa: «C’è un limite a tutto, anche all’indecenza»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaCastaldo20 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… - ForeverDrummer2 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… - DanGBenedini : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… - emma_vita00 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… -