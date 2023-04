Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #melania rea, la rabbia del fratello: «Parolisi? Di lui non sappiamo più niente. E sua figlia ha cambiato cognome» - news_mondo_h24 : Melania Rea, il fratello: “Non sappiamo nulla di Parolisi” - Sabrina04925854 : Dai un'occhiata al video di napoli_cuore_sicilia! #TikTok - CorriereAdriati : #melania rea, 12 anni fa l'assassinio che ha sconvolto le Marche. La figlia affidata al fratello: «Cresce bene, è b… - leccenews24 : L’omicidio di Melania Rea e il bacio che ha incastrato Salvatore Parolisi -

L'omicidio diaveva 29 anni quando fu uccisa. Parolisi il 18 aprile ne denunciò la scomparsa dal pianoro di Colle San Marco, dove erano andati per una gita fuori porta insieme ...Sono trascorsi oramai 12 anni dalla data in cui il corpo senza vita difu rinvenuto nel Bosco delle Casermette di Ripe di Civitella (Teramo), ma quell'efferato delitto non si è mai sbiadito nei ricordi della gente e men che meno in quelli dei familiari della ...Era il 18 aprile 2011, quandoscomparve nel nulla. Fu ritrovata due giorni dopo nel boschetto delle Casermette, senza ...

Delitto Melania Rea, il fratello: "Parolisi Non sappiamo più nulla" ilGiornale.it

Sono passati 12 anni da quando Melania Rea fu trovata morta in un bosco nel teramano a Ripe di Civitella. Madre di una bambina e moglie di un caporal maggiore dell'esercito, Salvatore ...Sono trascorsi oramai 12 anni dalla data in cui il corpo senza vita di Melania Rea fu rinvenuto nel Bosco delle Casermette di Ripe di Civitella (Teramo), ma quell'efferato delitto non si è mai ...