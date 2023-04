Meditate | gente | meditate

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Meditare è una faccenda seria e in molti si chiedono se si possa farlo con l'aiuto di app per la meditazione. Perché no? Se fino a qualche anno fa c’era un certo scetticismo, oggi l’approccio è cambiato e le nuove tecnologie possono aiutare ad avvicinarsi alla pratica meditativa, che - si sa - apporta numerosi benefici. Lo conferma la ricerca scientifica attraverso numerosi studi: la meditazione fa bene, e non si tratta di un esclusivo benessere psicologico. La meditazione vi trasformerà in uomini migliori (e più in salute) Oggi sono in tanti ad aver elaborato gli insegnamenti di Kabat Zinn, che fondò il Center for Mindfulness all’University of Worcester (Uk) e cominciò a usare la meditazione come strumento terapeutico. Strumento tutt’altro che facile da proporre. Nella frenetica vita contemporanea la meditazione di tradizione orientale è pratica difficile: bisogna fermarsi, respirare ...