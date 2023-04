"Me lo saluti", "Che devo fare...". Gasparri e Fini si incontrano in tv, gelo siderale (Di giovedì 20 aprile 2023) Momento di imbarazzo in studio a L'Aria che tira su La7. Nel salutare Maurizio Gasparri, la conduttrice Myrta Merlino ha dato il benvenuto a un altro ospite della trasmissione: "Lei ha parlato della Bossi-Fini e come per incanto nel mio studio è entrato Gianfranco Fini, dopo tanto tempo che lo aspettavamo. Vuole dirgli qualcosa?". Quasi immediata ma anche secca la risposta del senatore di Forza Italia: "Me lo saluti". E l'ex leader di An che ha replicato: "Saluto, che devo fare...". A questo scambio piuttosto scarno sono seguiti dei lunghissimi secondi di silenzio. A rompere di nuovo il ghiaccio allora ci ha pensato Gasparri, che è tornato a parlare della Bossi-Fini: "Le leggi vanno aggiornate perché il mondo cambia, quindi quella che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Momento di imbarazzo in studio a L'Aria che tira su La7. Nel salutare Maurizio, la conduttrice Myrta Merlino ha dato il benvenuto a un altro ospite della trasmissione: "Lei ha parlato della Bossi-e come per incanto nel mio studio è entrato Gianfranco, dopo tanto tempo che lo aspettavamo. Vuole dirgli qualcosa?". Quasi immediata ma anche secca la risposta del senatore di Forza Italia: "Me lo". E l'ex leader di An che ha replicato: "Saluto, che...". A questo scambio piuttosto scarno sono seguiti dei lunghissimi secondi di silenzio. A rompere di nuovo il ghiaccio allora ci ha pensato, che è tornato a parlare della Bossi-: "Le leggi vanno aggiornate perché il mondo cambia, quindi quella che è ...

