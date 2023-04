“Me lo facevano di nascosto in chiesa”. Cristina Scuccia, racconto choc all’Isola dei Famosi 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristina Scuccia è all’Isola dei Famosi 2023, ma tutti ovviamente se la ricordano soprattutto per essere stata la suora che prese parte e vinse The Voice di Antonella Clerici. Lei poi negli anni ha maturato la decisione di svestirsi dagli abiti religiosi e di abbandonare quindi il convento. Adesso, nei suoi primi giorni in Honduras, ha deciso di rompere il silenzio su ciò che le è successo in passato, quando si recava in chiesa. Lei è stata costretta a subire dei comportamenti di alcune persone inaccettabili. Quindi, ha voglia di mettersi alle spalle il prima possibile quei brutti avvenimenti e per Cristina Scuccia l’Isola dei Famosi 2023 può essere il trampolino giusto. Le sue rivelazioni sono state trasmesse ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)dei, ma tutti ovviamente se la ricordano soprattutto per essere stata la suora che prese parte e vinse The Voice di Antonella Clerici. Lei poi negli anni ha maturato la decisione di svestirsi dagli abiti religiosi e di abbandonare quindi il convento. Adesso, nei suoi primi giorni in Honduras, ha deciso di rompere il silenzio su ciò che le è successo in passato, quando si recava in. Lei è stata costretta a subire dei comportamenti di alcune persone inaccettabili. Quindi, ha voglia di mettersi alle spalle il prima possibile quei brutti avvenimenti e perl’Isola deipuò essere il trampolino giusto. Le sue rivelazioni sono state trasmesse ...

