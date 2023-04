MD cerca cassieri | addetti alle vendite e altro personale per 38 nuovi punti vendita

(Di giovedì 20 aprile 2023) MD è alla ridi nuovoper l’apertura dinel corso dell’anno 2023. La nota catena di discount prevede l’avvio di 38centri commerciali su tutto il territorio nazionale. MDper 38: come candidarsi A dare la notizia è la stessa azienda, tramite un recente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Unicoop Tirreno in vista della stagione estiva ha programmato l'assunzione di 650 lavoratori fra addetti alle vendi… - infoiteconomia : Lavoro: Unicoop Tirreno cerca addetti alle vendite, banconisti e cassieri - QdSit : Lavoro: Unicoop Tirreno cerca addetti alle vendite, banconisti e cassieri: ecco come candidarsi -

La cooperativa del Gruppo Coopben 650 risorse per l'estate 2023 tra Toscana, Lazio e Umbria. I nuovi lavoratori serviranno a ... addetti alle vendite; banconisti;. Le opportunità di ...Unicoop Tirreno in vista della stagione estiva ha programmato l'assunzione di 650 lavoratori fra addetti alle vendite, banconisti eper potenziare il proprio personale. La cooperativa presente in Toscana, Lazio e Umbria con 96 supermercati è pronta ad offrire ai nuovi lavoratori un contratto di somministrazione fino a 6 ...La richiesta riguarda ogni profilo della catena dei supermercati dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai. Inoltre, è possibile candidarsi o inviare una candidatura libera nella sezione ...

Lavoro: Unicoop Tirreno cerca addetti alle vendite, banconisti e cassieri: ecco come candidarsi Quotidiano di Sicilia

Supermercato cerca una cassiera part time in età di apprendistato, anche prima esperienza. L’azienda valuta anche figure professionali con minima esperienza, max 50 anni (codice offerta 32671, scadenz ...Azienda lavorazione carni cerca 4 operai assistenti produzione salumi con esperienza (codice dell’offerta 4191811, scadenza 22 aprile). Inviare curriculum a: [email protected] specificando il codice o ...