McDonald's cerca 140 persone per i suoi ristoranti di Roma: come candidarsi

Roma – McDonald's cerca 140 nuovi candidati, di cui 100 figure Crew e 40 profili Hospitality, per rafforzare i team di alcuni dei suoi ristoranti di Roma. L'azienda ha organizzato tre diverse giornate di selezioni e colloqui, una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di McDonald's, attraverso l'esperienza di chi ci lavora. Venerdì 28 aprile: presso il ristorante McDonald's di piazza di Spagna, dalle 10:00 alle 16:00, si tengono le selezioni per 50 figure Crew da inserire nei team di diversi ristoranti di Roma Centro. Martedì 2 maggio:

