(Di giovedì 20 aprile 2023) Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro. La nota catena di ristoranti fast food statunitense,cerca 140 nuovi candidati, di cui 100 figure Crew e 40 profili Hospitality per rafforzare i team di alcuni dei suoi ristoranti di. A tale scopo, l’azienda ha organizzato tre diverse giornate di selezioni e colloqui, una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di, attraverso l’esperienza di chi ci lavora. Ma quali sono i requisiti richiesti efare per inoltrare la domanda? Offerte di lavoroi requisiti ecerca personale, le giornate di selezione Tre le giornate di selezione e di colloqui che l’azienda ha messo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : McDonald’s assume 140 persone a Roma: ecco dove e come candidarsi -

cerca 12 nuovi candidati per rafforzare i team del suo ristorante di Cecina. Mercoledì 3 maggio, l'azienda ha organizzato una giornata ...personale per le sedi di Trapani e Castelvetrano. La catena di fast food americana è alla ricerca di 50 addetti alla ristorazione/Crew e per l'occasione ha indetto una giornata di ...personale per le sedi di Trapani e Castelvetrano. La catena di fast food americana è alla ricerca di 50 addetti alla ristorazione/Crew e per l'occasione ha indetto una giornata di ...