Mazze e martelli in auto | nei guai 20 ultrà della Roma 

AGI - Nel portabagagli di una delle auto su cui viaggiavano sono state trovate Mazze, bastoni e perfino dei martelli. Venti ultrà della Roma sono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli preventivi disposti dalla Polizia di Stato, da personale delle volanti e della Digos all'altezza di un pub di via Andrea Doria, quartiere Prati. Sono stati bloccati non troppo distanti dallo stadio Olimpico, dove stasera alle 21 i giallorossi sfideranno gli olandesi del Feyenoord per il match di ritorno dell'Europa League. I venti tifosi sono stati condotti presso uffici di polizia e identificati.

