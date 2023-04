Mazzanti - Futuro sempre più in bilico | disposta la liquidazione giudiziale

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 aprile 2023)più incerto il destino dellaAutomobili, entrata da mesi in una difficile situazione finanziaria. La piccola azienda di Pontedera, diventata famosa in tutto il mondo per la produzione artigianale di hyper e supercar, ha fermato le attività produttive lo scorso agosto, subito dopo l'uscita di scena del fondatore Luca, e da allora sta lottando per evitare la chiusura. L'ultimo capitolo della travagliata storia è stato scritto in un aula del tribunale di Pisa. Secondo la Nazione, l'azienda ha infatti presentato l'istanza per l'avvio di un concordato preventivo nella "speranza di congelare l'azione di recupero di alcuni creditori e soprattutto fermare l'esecuzione mobiliare ovvero la vendita del vero tesoro dellaautomobili", le yipercar ancora custodite nel capannone di via Maremmana, ...