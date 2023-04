Maurizio Landini, dai voucher ai precari: tutte le balle di Cgil e sinistra sul lavoro (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci pare utile rilevare alcune inesattezze contenute in alcuni articoli e affermazioni tra cui quelle del Data Room in merito alla presunta “trappola” costituita dalla flessibilità del lavoro. La prima è ovviamente quella che concerne gli odiatissimi voucher. Pensati nel 2001 da chi scrive, sul modello di quanto in uso in molti Paesi Ue allo scopo di far riemergere un po' di lavoro cosiddetto micro-sommerso, ne è anche stato fatto un abuso ma la modalità citata dal Data Room, ossia che le aziende comperano qualche voucher se mai dovesse arrivare un'ispezione ma poi fanno lavorare in nero, è impossibile dal 2017. Infatti, da quella data è obbligatorio comunicare all'Inps tramite sms l'attivazione del contratto. Il voucher non è neanche un lavoro “povero”: per verificare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci pare utile rilevare alcune inesattezze contenute in alcuni articoli e affermazioni tra cui quelle del Data Room in merito alla presunta “trappola” costituita dalla flessibilità del. La prima è ovviamente quella che concerne gli odiatissimi. Pensati nel 2001 da chi scrive, sul modello di quanto in uso in molti Paesi Ue allo scopo di far riemergere un po' dicosiddetto micro-sommerso, ne è anche stato fatto un abuso ma la modalità citata dal Data Room, ossia che le aziende comperano qualchese mai dovesse arrivare un'ispezione ma poi fanno lavorare in nero, è impossibile dal 2017. Infatti, da quella data è obbligatorio comunicare all'Inps tramite sms l'attivazione del contratto. Ilnon è neanche un“povero”: per verificare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Maurizio Landini. 'Salari fermi, sono gli eccessivi profitti a gonfiare l'inflazione' - Libero_official : Le bugie di sinistra e #Cgil sul mondo del lavoro: è impossibile usare i “buoni” come schermo del nero. Ed è falso… - romi_andrio : RT @francofontana43: Autonomia differenziata, lettera aperta a Maurizio Landini Che cosa aspetta la Cgil per mobilitarsi seriamente? Quale… - Nerogiaguaro : RT @francofontana43: Autonomia differenziata, lettera aperta a Maurizio Landini Che cosa aspetta la Cgil per mobilitarsi seriamente? Quale… - michelestimola : RT @francofontana43: Autonomia differenziata, lettera aperta a Maurizio Landini Che cosa aspetta la Cgil per mobilitarsi seriamente? Quale… -