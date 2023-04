Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli: "È pazzesco", pronti al test del DNA (Di giovedì 20 aprile 2023) C'è una buona probabilità che i due attori di True Detective, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, siano figli dello stesso padre: ecco cosa sappiamo Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono noti per la loro grande amicizia e per aver condiviso il set della prima stagione della serie antologica True Detective. In una recente intervista al podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa, McConaughey ha rivelato che c'è la possibilità che i due attori siano anche fratelli e sarebbero disposti a fare anche il test del DNA, nonostante ci sia qualche dubbio da parte di Matthew. Woody Harrelson sta attualmente partecipando alle interviste con la stampa per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) C'è una buona probabilità che i due attori di True Detective,, siano figli dello stesso padre: ecco cosa sappiamosono noti per la loro grande amicizia e per aver condiviso il set della prima stagione della serie antologica True Detective. In una recente intervista al podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa,ha rivelato che c'è la possibilità che i due attori siano anchee sarebbero disposti a fare anche ildel DNA, nonostante ci sia qualche dubbio da parte dista attualmente partecipando alle interviste con la stampa per ...

