Matteo Paolillo, esce il nuovo singolo "Liberatemi" (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È Liberatemi il nuovo singolo di Matteo Paolillo, brano inedito dell'album d'esordio e nuovo lavoro dopo il successo di Origami all'alba, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv Mare Fuori, che ha scalato le classifiche musicali. In questo brano Matteo esprime il disagio delle catene del tempo, degli obblighi sociali che opprimono e che lasciano poco spazio al proprio sentire. Liberatemi è una richiesta utopistica. Unica salvezza – ma in realtà illusione – è l'amore. "Liberatemi rappresenta il senso di oppressione del tempo, una gabbia senza scampo. Solo l'amore ci da' l'illusione di poter eludere le lancette", racconta Matteo.

