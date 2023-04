Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini è il vincitore morale di questa edizione di Pechino Express (Di giovedì 20 aprile 2023) Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini sta diventando famosissimo sui social dopo la sua partecipazione a Pechino Express: ecco perché Si sono conosciuti in un periodo veramente critico per la divina nuotatrice. Per ben due anni hanno tenuto la negazione nascosta, ma una volta usciti allo scoperto durante le olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini a confessato di essere stata molto insistente con il suo allenatore: Matteo Giunta. Quest’ultima cercato di restare quanto più professionale possibile di mantenere la bellissima Federica lontano dal suo cuore, ma ogni tentativo è stato vano. Durante l’intervista la Pellegrini aveva dichiarato che molto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 20 aprile 2023), ildista diventando famosissimo sui social dopo la sua partecipazione a: ecco perché Si sono conosciuti in un periodo veramente critico per la divina nuotatrice. Per ben due anni hanno tenuto la negazione nascosta, ma una volta usciti allo scoperto durante le olimpiadi di Tokyo,a confessato di essere stata molto insistente con il suo allenatore:. Quest’ultima cercato di restare quanto più professionale possibile di mantenere la bellissimalontano dal suo cuore, ma ogni tentativo è stato vano. Durante l’intervista laaveva dichiarato che molto ...

