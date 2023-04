Mattarella: “Nazionalismo virus insidioso e azzera capacità di risposte” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Abbiamo di fronte “sfide che richiedono risposte di grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide”. Quindi “l’esasperazione del Nazionalismo è un virus insidioso, che con l’illusione di sovranità in realtà azzera la capacità di risposta e di governo dei problemi, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologa slovacca Zuzana Caputova. “Questo – ha aggiunto il Capo dello Stato- è quello a cui ci riferiamo la Presidente Caputova ed io quando parliamo dell’Unione europea e della collaborazione internazionale: il contrasto ad un virus ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Abbiamo di fronte “sfide che richiedonodi grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide”. Quindi “l’esasperazione delè un, che con l’illusione di sovranità in realtàladi risposta e di governo dei problemi, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro con l’omologa slovacca Zuzana Caputova. “Questo – ha aggiunto il Capo dello Stato- è quello a cui ci riferiamo la Presidente Caputova ed io quando parliamo dell’Unione europea e della collaborazione internazionale: il contrasto ad un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella: 'L'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso e non dà risposte'. Continua la visita in Poloni… - Radio1Rai : ??#Bratislava #Mattarella “#Nazionalismo virus insidioso, incapace di dare risposte” così il Capo dello Stato che ha… - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Il virus del nazionalismo è insidioso e non dà risposte' #sergiomattarella #nazionalismo #bratislava… - zizionice : RT @valy_s: #Mattarella in “tour” nelle capitali europee per.. lanciare messaggi di GUERRA. Oggi in Slovacchia a ribadire che l’ #Italia so… - carlamartamari : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'L'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso e non dà risposte'. Continua la visita in Polonia del… -