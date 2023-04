Mattarella: "Nazionalismo virus insidioso e azzera capacità di risposte" (Di giovedì 20 aprile 2023) Abbiamo di fronte "sfide che richiedono risposte di grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide". Quindi "l'esasperazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Abbiamo di fronte "sfide che richiedonodi grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide". Quindi "l'esasperazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella: 'L'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso e non dà risposte'. Continua la visita in Poloni… - Radio1Rai : ??#Bratislava #Mattarella “#Nazionalismo virus insidioso, incapace di dare risposte” così il Capo dello Stato che ha… - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Il virus del nazionalismo è insidioso e non dà risposte' #sergiomattarella #nazionalismo #bratislava… - PrinceDavid_BEL : #Mattarella: l'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso e non dà risposte. Ciao famiglia Meloni-Lollocazzi!! - leone52641 : RT @ImolaOggi: Mattarella: 'nazionalismo virus insidioso, illusione di sovranità' -