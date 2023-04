Mattarella contro il nazionalismo: “Un virus insidioso” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente Sergio Mattarella dalla Slovacchia, dove si trova in visita ufficiale, ha affrontato con i giornalisti il tema del nazionalismo. Intanto, in Italia, al Senato, è passato il Decreto Migranti, mentre un gommone veniva salvato al largo della Libia, con destinazione Ravenna. Mattarella ha incontrato la presidente slovacca, Zuzana Caputova nel secondo giorno della visita ufficiale in Slovacchia. Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’incontro, è intervenuto sul tema del nazionalismo: “L’esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso che, con l’illusione della sovranità, in realtà azzera la capacità di dare risposte di governo dei problemi che richiedono invece un concorde impegno solidale, di carattere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente Sergiodalla Slovacchia, dove si trova in visita ufficiale, ha affrontato con i giornalisti il tema del. Intanto, in Italia, al Senato, è passato il Decreto Migranti, mentre un gommone veniva salvato al largo della Libia, con destinazione Ravenna.ha incontrato la presidente slovacca, Zuzana Caputova nel secondo giorno della visita ufficiale in Slovacchia. Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’in, è intervenuto sul tema del: “L’esasperazione delè unche, con l’illusione della sovranità, in realtà azzera la capacità di dare risposte di governo dei problemi che richiedono invece un concorde impegno solidale, di carattere ...

