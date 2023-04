Mattarella a Bratislava: il nazionalismo è un virus insidioso (Di giovedì 20 aprile 2023) "L'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso che, con l'illusione della sovranità, in realtà azzera la capacità di dare risposte di governo dei problemi che richiedono invece un concorde ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "L'esasperazione delè unche, con l'illusione della sovranità, in realtà azzera la capacità di dare risposte di governo dei problemi che richiedono invece un concorde ...

