Matrimonio a prima vista 10, il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis sull'ottava puntata (Di giovedì 20 aprile 2023) Ieri sera su Real Time è andata in onda l'ottava puntata della decima edizione di Matrimonio a prima vista, dedicata alla scelta finale. A commentarla insieme a noi ci sono Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis, protagonisti della quarta stagione del format. A seguire eccovi la loro opinione, mentre in fondo all'articolo trovate il video commento "a caldo" di Marco, disponibile anche sul suo canale YouTube. Cecilia: Ed eccoci alla scelta finale. La puntata inizia da dove eravamo rimasti settimana scorsa, il litigio tra Matteo Riva ed Irene Pignieri. Ed io, pur capendo completamente le paure di Matteo riguardo il futuro di coppia, empatizzo molto con Irene. Serviva in quel momento ...

