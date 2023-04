**Maternità surrogata: Boldrini, 'tema delicato, affrontarlo tra noi senza tabù'** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo andare dietro alla narrazione delle destra che vuol fare tutta l'erba un fascio perchè questo è un ambito molto delicato. La Gpa è una delle cose più delicate e non si può liquidare la cosa con sì o con un no. Noi dobbiamo approfondire e prendere una posizione che riconosca l'esigenza delle persone". Così Laura Boldrini, a quanto si apprende, intervenendo alla Direzione Pd. "E' come con il suicidio assistito che in Italia non è possibile" ed occorre andare "altrove, è una privazione dei diritti che noi facciamo a una parte della nostra società. Quindi, non dobbiamo avere tabù ma un approfondimento nel rispetto della sensibilità di tutte e tutti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo andare dietro alla narrazione delle destra che vuol fare tutta l'erba un fascio perchè questo è un ambito molto. La Gpa è una delle cose più delicate e non si può liquidare la cosa con sì o con un no. Noi dobbiamo approfondire e prendere una posizione che riconosca l'esigenza delle persone". Così Laura, a quanto si apprende, intervenendo alla Direzione Pd. "E' come con il suicidio assistito che in Italia non è possibile" ed occorre andare "altrove, è una privazione dei diritti che noi facciamo a una parte della nostra società. Quindi, non dobbiamo averema un approfondimento nel rispetto della sensibilità di tutte e tutti".

