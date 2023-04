Materie STEM e formazione del personale: i sindacati chiedono incontro urgente al Ministero (Di giovedì 20 aprile 2023) I sindacati (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals e Gilda) hanno chiesto unitariamente e con carattere d'urgenza di essere convocate dal Ministero dell'Istruzione per ricevere, nel rispetto del CCNL vigente, l'informativa sindacale relativa ai decreti ministeriali in via di pubblicazione che dispongono la ripartizione di significative risorse relative all’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” (M4C1-13) e all’investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (M4C1-16 e M4C1-17 ) nell’ambito del PNRR, Missione 4 Componente 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) I(Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals e Gilda) hanno chiesto unitariamente e con carattere d'urgenza di essere convocate daldell'Istruzione per ricevere, nel rispetto del CCNL vigente, l'informativa sindacale relativa ai decreti ministeriali in via di pubblicazione che dispongono la ripartizione di significative risorse relative all’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata esulla transizione digitale delscolastico” (M4C1-13) e all’investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (M4C1-16 e M4C1-17 ) nell’ambito del PNRR, Missione 4 Componente 1. L'articolo .

