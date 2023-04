Massimo Giletti «non andrà in Rai»: nuovi retroscena e speciale su La7 (Di giovedì 20 aprile 2023) Emergono nuovi fatti in seguito alla clamorosa sospensione di Massimo Giletti e la chiusura di Non è l'Arena. Il conduttore ha rotto il silenzio smentendo la trattativa con dirigenti e funzionari dell'azienda di Viale Mazzini sul suo futuro. A dispetto delle sue recenti dichiarazioni, vi sono tutta una serie di fonti attendibili che raccontano di contatti ben avviati tra il giornalista piemontese e Rai. Tra i motivi vi sarebbe il trasloco di Fabio Fazio a Discovery (si parla del canale Nove) e la cancellazione dai palinsesti del suo Che Tempo Che Fa. Prima di un eventuale addio alla Rai, Fazio condurrà il programma omaggio a Raffaella Carrà il prossimo 17 giugno in prima serata su Rai1. Massimo Giletti «non firmerà il contratto con la Rai»: la rivelazione di Baiardo Sui social Salvatore Baiardo si è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 aprile 2023) Emergonofatti in seguito alla clamorosa sospensione die la chiusura di Non è l'Arena. Il conduttore ha rotto il silenzio smentendo la trattativa con dirigenti e funzionari dell'azienda di Viale Mazzini sul suo futuro. A dispetto delle sue recenti dichiarazioni, vi sono tutta una serie di fonti attendibili che raccontano di contatti ben avviati tra il giornalista piemontese e Rai. Tra i motivi vi sarebbe il trasloco di Fabio Fazio a Discovery (si parla del canale Nove) e la cancellazione dai palinsesti del suo Che Tempo Che Fa. Prima di un eventuale addio alla Rai, Fazio condurrà il programma omaggio a Raffaella Carrà il prossimo 17 giugno in prima serata su Rai1.«non firmerà il contratto con la Rai»: la rivelazione di Baiardo Sui social Salvatore Baiardo si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - Nives96448648 : RT @fansmentana: Domenica dalle 21:15 si riparte li da dove tutto si è fermato, con la conduzione di Enrico Mentana e Massimo Giletti #None… - giornalorg : -